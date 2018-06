Rio de Janeiro (SID) - Herber Rückschlag für Brasiliens Basketballer: Das mit Medaillenhoffnungen antretende Heimteam muss bei den Olympischen Spielen in Rio auf Starspieler Anderson Varejão verzichten. Der 33 Jahre alte Center von NBA-Vizemeister Golden State Warriors leidet an einem Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich. Seinen Platz im Team nimmt Cristiano Felício vom NBA-Klub Chicago Bulls ein.

Varejao, der bereits bei den Spielen 2012 dabei war, hatte das Vorbereitungsspiel der Brasilianer am vergangenen Samstag gegen Rumänien (90:45) verpasst und war am Sonntag auf Drängen seines Klubs zur medizinischen Untersuchung in die USA geflogen. Bereits zuvor waren auf der Center-Position die NBA-Profis Tiago Splitter und Vitor Faverani verletzt ausgefallen.