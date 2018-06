Polch (dpa) - Ein aufdringlicher Pokémon-Jäger hat eine Wohnwagenbewohnerin in den frühen Morgenstunden so genervt, dass sie die Polizei rief. Der Mann hatte im rheinland-pfälzischen Polch gegen halb fünf an die Tür des Wohnwagens der Frau gehämmert und um Einlass gebeten, wie die Polizei mitteilte. Sie rief die Polizei, die dann den 18 Jahre alten Störenfried nach dem Grund für sein Verhalten fragte. Er gab an, Pokémons sammeln zu wollen. Die Polizeibeamten machten dem Ruhestörerklar, dass dort keine virtuellen Monster auf ihn warten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.