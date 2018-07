London (AFP) Beim Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) hat die italienische Banca Monte dei Paschi de Siena (BMPS) mit Abstand am schlechtesten abgeschnitten. Die Bank, die mit faulen Krediten in Milliardenhöhe belastet ist, würde von allen 51 untersuchten Geldhäusern am stärksten von einer starken Konjunktureintrübung getroffen, wie die am Freitagabend veröffentlichten Untersuchungsergebnisse zeigten.

