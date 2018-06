Itzehoe (AFP) Nach den beiden islamistisch motivierten Anschlägen in jüngster Zeit haben Polizei und Veranstalter die Sicherheitsmaßnahmen für das Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken noch einmal angepasst. "Natürlich" bestehe auch für das Wacken-Open-Air eine "abstrakt hohe Gefährdungslage", teilte die Polizei in Itzehoe am Freitag mit. Sicherheitsbehörden und Organisatoren hätten sich deshalb "intensiv auf denkbare Gefährdungsszenarien vorbereitet und die Einsatzkonzepte danach ausgerichtet".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.