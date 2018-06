Bochum (SID) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat seine erste Niederlage in der Vorbereitung auf die kommende Saison hinnehmen müssen. Beim Zweitligisten VfL Bochum verlor das Team von Trainer Bruno Labbadia mit 0:1 (0:1). Den Siegtreffer für die Hausherren erzielte der bundesligaerfahrene Peniel Mlapa (3.). Nächster HSV-Gegner ist am kommenden Mittwoch in Celle der arabische Verein Al Jazira Abu Dhabi.