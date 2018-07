Frankfurt/Main (SID) - Bundestrainer Joachim Löw und die Führungsriege des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben den zurückgetretenen Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteiger mit großem Lob verabschiedet. "Ich als Trainer habe viel von ihm profitiert und kann mich einfach nur für alles bei ihm bedanken. Für die Zukunft wünsche ich ihm viel Glück", sagte Löw bei dfb.de.

DFB-Präsident Reinhard Grindel fügte hinzu: "Unvergessen und eng mit seinem Namen verknüpft wird immer das WM-Finale 2014 in Rio bleiben, in dem er all seine Qualitäten und Tugenden gezeigt hat: hohe spielerische Klasse und absoluten Einsatzwillen." Es sei bemerkenswert, dass der 31-Jährige entschieden habe, "dass jetzt jüngere Spieler die nächste große Herausforderung WM 2018 angehen sollen. Bastian Schweinsteiger wird für viele Kinder und Jugendliche immer ein Idol bleiben."

Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff betonte, Schweinsteiger habe "zwölf Jahre mit seinen Leistungen und seiner menschlichen Art die Nationalmannschaft geprägt". Als Spieler und auch als Mensch werde er fehlen.