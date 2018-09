Mönchengladbach (dpa) - Die Kaderplanung für die neue Fußballsaison hat Borussia Mönchengladbach zwar abgeschlossen. Dennoch steht der Verein wohl vor einem Rekordtransfer.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll der Bundesligaclub das Angebot für Abwehrspieler Andreas Christensen auf 18 Millionen Euro erhöht haben. Der beim FC Chelsea unter Vertrag stehende Däne ist bis zum 30. Juni 2017 von Borussia ausgeliehen und in seiner ersten Saison gleich zum Stammspieler geworden. Die Engländer fordern angeblich 22 Millionen, somit scheint eine Einigung nicht unmöglich.

Max Eberl hält große Stücke auf den 20-Jährigen. "Er hatte ein wunderbares Jahr bei uns", befand Gladbachs Sportdirektor. Der Transfer des Dänen hat in den Personalfragen Priorität. ""Unser großer Traum ist, dass wir Andreas Christensen behalten können. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht", sagte Eberl noch im Trainingslager in Rottach-Egern.

Christensen wäre dann Thorgan Hazard der zweite Profi, den Borussia nach einer Ausleihe vom FC Chelsea komplett verpflichtet. Für den Belgier hatten die Gladbacher im Vorjahr acht Millionen Euro an die Engländer überwiesen.

Profil Andreas Christensen