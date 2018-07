Köln (SID) - Vier russische Fußball-Hooligans sind nach einem Angriff auf spanische Touristen am Kölner Dom zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Gericht verhängte gegen die Angeklagten wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung Freiheitsstrafen zwischen zehn und zwölf Monaten auf Bewährung. Das Verfahren gegen einen fünften Angeklagten, der als einziger die Vorwürfe bestritten hatte, wurde abgetrennt und soll im August fortgesetzt werden.

Die russischen Hooligans hatten Mitte Juni auf der Rückreise aus Marseille am Kölner Dom zwei spanische Touristen und deren Begleiterin angegriffen, die auf dem Vorplatz Aufkleber verteilt hatten. Bei den laut Polizeibericht "nicht unerheblich alkoholisierten jungen Männern" waren Tickets für zwei Spiele der russischen Nationalmannschaft gegen England und die Slowakei sowie hooligantypische Gegenstände zur Vermummung und zum Schutz der Zähne sichergestellt worden.

In Frankreich war es während der EM rund um das Vorrundenspiel zwischen England und Russland am 11. Juni in Marseille zu schweren Ausschreitungen mit 35 Verletzten gekommen.