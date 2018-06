Istanbul (dpa) - Nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Kritik aus dem Ausland am harten Vorgehen der Sicherheitsbehörden gegen mutmaßliche Verschwörer rigoros zurückgewiesen. Erdogan kündigte überdies an, alle seine Anzeigen wegen Beleidigung des Staatspräsidenten fallen zu lassen. Es war zunächst unklar, ob auch Fälle im Ausland umfasst sind. In Frage käme etwa Erdogans Klage gegen den Satiriker Jan Böhmermann wegen dessen Gedicht "Schmähkritik".

