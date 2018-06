Köln (dpa) - Ein Kunde soll in einem Kaufhaus in Köln einen Verkäufer niedergestochen haben. Mit einem Küchenmesser aus der Warenauslage soll der 58-Jährige auf den Angestellten losgegangen sein. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Bei der Tat gestern Abend wurde der 57 Jahre alte Mitarbeiter am Oberkörper schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus und wurde notoperiert. Um die Hintergründe der Messer-Attacke zu klären, ermittele eine Mordkommission, hieß es. Unklar ist, ob der mutmaßliche Angreifer psychisch krank ist.

