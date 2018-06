Leipzig (dpa) - Nach dem Fund einer zerstückelten Frauenleiche in einem Badesee in Leipzig haben Ermittler eine zweite grausige Entdeckung gemacht. Auf der Suche nach fehlenden Körperteilen des ersten Opfers sei eine zweite, diesmal männliche Leiche entdeckt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig mit. Auch bei dieser Leiche fehlten Körperteile. Beide seien Opfer eines offensichtlich zusammenhängenden Gewaltverbrechens geworden, hieß es. Eine Sonderkommission "Bagger" - benannt nach dem gleichnamigen Naturbad - ermittelt nun wegen Doppelmordes gegen unbekannt.

