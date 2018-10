Schönebeck (SID) - Der ehemaligen Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty Heidler (Frankfurt) ist die Generalprobe vor ihren letzten Olympischen Spielen geglückt. Bei der Olympia-Verabschiedung der Werfer des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) in Schönebeck gelangen ihr am Freitag 73,21 m und Platz eins. Dahinter landete Heidlers Vereinskollegin und zweite deutsche Olympia-Starterin Kathrin Klaas mit 68,28 m.

In dieser Saison gewann Heidler Silber bei den Europameisterschaften in Amsterdam Anfang Juli. Dort gelang ihr auch ihre Saisonbestleistung von 75,77 m. Bei Olympia in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) soll es nun wieder Edelmetall sein. Schon bei den Sommerspielen in London 2012 holte die gebürtige Berlinerin Bronze. Die 32 Jahre alte Heidler hatte bereits angekündigt, nach der Saison ihre Karriere zu beenden.