Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar Matt Damon (45) will eine längere Drehpause einlegen. Seiner Familie zuliebe werde er nach dem Ende seiner nächsten Dreharbeiten ein Jahr lang pausieren, erzählte der vierfache Vater am Donnerstag in der amerikanischen "Today-Show". Er habe vier Filme hintereinander abgedreht und noch eine Produktion vor sich. Seine Familie habe er in den letzten Jahren "durch die ganze Welt geschleift". Nun freue er sich auf ein baldige Auszeit.

Nach seinem letzten Erfolg mit "Der Marsianer" kommt Damon am 11. August zum fünften Mal als Geheimagent "Jason Bourne" in die deutschen Kinos. Der Thriller wurde teilweise in Berlin gedreht. Damon hat auch schon die Dreharbeiten zu dem Action-Epos "The Great Wall" und zu der schwarzen Komödie "Downsizing" hinter sich. Unter der Regie von George Clooney steht nun noch die Krimigeschichte "Suburbicon" an.

Seit 2005 ist der Oscar-Preisträger mit der gebürtigen Argentinierin Luciana Barroso verheiratet. Sie brachte eine Tochter mit in die Ehe, drei weitere Mädchen kamen hinzu. Die jüngste Tochter des Paares ist fünf Jahre alt.

Today Show