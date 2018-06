Gewichtheber-Weltverband: Olympia-Ausschluss der russischen Athleten

Rio de Janeiro (dpa) - Der Gewichtheber-Weltverband IWF hat alle russischen Athleten ausgeschlossen, die bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro an den Start gehen sollten. Betroffen sind acht vom nationalen Verband nominierte Sportler, teilte die IWF nach einer Entscheidung des Exekutivkomitees am Freitag mit. Eine Vertreterin des russischen Nationalen Olympischen Komitees empfahl dem russischen Gewichtheberverband, gegen seinen Olympia-Ausschluss vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne vorgehen. Zuvor hatte schon der Leichtathletik-Weltverband IAAF einen Komplett-Bann gegen Russlands Sportler verhängt.

Nächster 100-Meter-Rekord durch Reus vor Rio: 10,01 Sekunden

Mannheim (dpa) - Sprinter Julian Reus hat den deutschen Rekord über 100 Meter erneut verbessert. Beim Verabschiedungs-Meeting vor Olympia am Freitag in Mannheim lief der Wattenscheider 10,01 Sekunden. Der 28-Jährige hatte erst am 24. Juni die Rekordmarke in Zeulenroda auf 10,03 Sekunden gedrückt und kann nun selbstbewusst zu den Rio-Spielen reisen. Die Bedingungen in Mannheim waren mit 1,8 Metern pro Sekunde Rückenwind optimal. Stark trumpften auch die deutschen Sprinterinnen auf. Tatjana Pinto aus Paderborn rannte in 11,00 Sekunden auf Platz eins und schob sich damit in der ewigen deutschen Bestenliste auf Platz sieben.

Diskus-Ass Harting verabschiedet sich mit Sieg nach Rio

Schönebeck (dpa) - Diskus-Ass Robert Harting hat sich mit einem Sieg zu den Olympischen Spielen nach Rio de Janeiro verabschiedet. Der Berliner gewann am Freitagabend beim 11. Solecup in Schönebeck mit 66,95 Metern erst im letzten Versuch. Wenige Tage nach seinem verbalen Schlagaustausch mit IOC-Chef Thomas Bach leistete sich Harting zuvor vier Fehlversuche nacheinander. Zweiter wurde der Wattenscheider Daniel Jasinski mit 64,60 Metern vor dem Magdeburger Martin Wiering, der 62,63 Meter warf. In einem hochkarätigen Frauen-Wettkampf siegte die WM-Fünfte Julia Fischer aus Berlin mit 67,47 Metern. Zweite wurde die Australierin Dani Samuels mit 67,02 Metern vor der Hallenserin Nadine Müller mit 66,84 Metern.

Deutsche Springreiter gewinnen Nationenpreis in Hickstead

Hickstead (dpa) - Die deutschen Springreiter haben beim internationalen Turnier im englischen Hickstead in überzeugender Manier den Nationenpreis gewonnen. Die Equipe mit Janne Friederike Meyer, Meredith Michaels-Beerbaum, Patrick Stühlmeyer und Ludger Beerbaum setzte sich am Freitag vor Irland und Belgien durch. Mit fehlerlosen Ritten machten Meyer und Michaels-Beerbaum den kurzfristigen Ausfall von Beerbaum wett. Der Top-Reiter lieferte in beiden Umläufen das Streichresultat. Lediglich Stühlmeyer leistete sich im Parcours einen Abwurf.

Kerber zieht bei WTA-Turnier in Montreal ins Halbfinale ein

Montreal (dpa) - Wimbledon-Finalistin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Montreal problemlos das Halbfinale erreicht. Die Tennis-Weltranglisten-Zweite gewann am Freitag im Viertelfinale 6:2, 6:2 gegen die Russin Darja Kassatkina. Nach zwei hart erkämpften Erfolgen in den Runden zuvor brachte Kerber den Erfolg gegen die Nummer 33 der Welt nach nur einer Stunde ins Ziel. Im Semifinale an diesem Samstag trifft Kerber auf die Rumänin Simona Halep. Gegen die Weltranglisten-Fünfte konnte Kerber zuletzt sowohl im Viertelfinale von Wimbledon als auch in der Fed-Cup-Relegation jeweils gewinnen. In Kanada unterlag die Norddeutsche dagegen im Vorjahr im Achtelfinale.

Kaymer bei PGA-Championship nach Runde zwei weiter mit vorn dabei

Springfield/New Jersey (dpa) - Golfprofi Martin Kaymer hat sich bei der PGA-Championship nach einem Schlussspurt auf seiner zweiten Runde zumindest vorübergehend mit an die Spitze gesetzt, die Führung jedoch wieder abgeben müssen. Der 31 Jahre alte Golfprofi spielte nach drei Birdies auf den letzten vier Löchern eine 69 und lag mit insgesamt 135 Schlägen bei Halbzeit fünf Schläge unter Platzstandard im Baltusrol Golf Club von Springfield. Wenig später zog der Schwede Henrik Stenson nach einer weiteren 67 mit insgesamt 134 Schlägen aber vorbei. Etliche Profis absolvierten danach noch ihre zweite Runde.

MSV Duisburg gewinnt Drittliga-Auftakt gegen SC Paderborn mit 1:0

Duisburg (dpa) - Der MSV Duisburg hat das Eröffnungsspiel der neuen Saison in der 3. Fußball-Liga gegen den SC Paderborn mit 1:0 gewonnen. Im Duell zweier Zweitliga-Absteiger erzielte Mittelfeldspieler Zlatko Janjic am Freitagabend in der 56. Minute das Siegtor für das Team von Trainer Ilia Gruev. In einer umkämpften Partie hatten die Gastgeber vor 16 476 Zuschauern von Beginn an die besseren Chancen.

Mainzer Stürmer Berggreen erleidet Kreuzbandriss

Mainz (dpa) - Der 1. FSV Mainz 05 muss für lange Zeit auf Emil Berggreen verzichten. Nach Angaben des Fußball-Bundesligisten erlitt der 23 Jahre alte Stürmer bereits am Donnerstag im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie, wie ärztliche Untersuchungen jetzt ergeben hätten. Berggreen wird sich voraussichtlich in der kommenden Woche einer Operation unterziehen.