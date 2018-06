Rio de Janeiro (SID) - Der Deutschland-Achter ist für seine olympische Gold-Mission am Freitag in Rio de Janeiro eingetroffen. "Jetzt müssen wir uns erst einmal ein bis zwei Tage orientieren und auf die Bedingungen einstellen", sagte Trainer Ralf Holtmeyer nach der Ankunft.

Das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) will wie schon vor vier Jahren in London Olympiasieger werden. Der Vorlauf auf der Regattastrecke Lagoa Rodrigo de Freitas steht für den Europameister am 8. August auf dem Programm. "Um es mit dem Bergsteigen zu vergleichen: Es ist so, als ob du kurz vor dem Gipfel stehst und ihn schon sehen kannst", sagte Holtmeyer.

Als Favorit bei der olympischen Regatta gilt allerdings der niederländische Achter, der das deutsche Großboot beim Weltcup in Luzern deutlich geschlagen hat.