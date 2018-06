Rio de Janeiro (SID) - Der Superstar ist auch der Anführer: Trainer Rogério Micale hat am Freitag Neymar zum Kapitän des brasilianischen Fußballteams für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro ernannt. Der 24-Jährige vom FC Barcelona hat das Amt auch in der Seleção inne, an seinen Spielführer-Qualitäten waren nach Leistungsschwankungen zuletzt jedoch Zweifel aufgekommen.

"Er ist ein Kerl mit einem großen Herzen, vor allem gegenüber den jungen Spielern, ein großer Sportler, der auch ein großer Mann ist. Er ist verantwortungsbewusst, einer, den das Team bewundert", sagte Micale zu seiner Entscheidung.

Nach fünf Weltmeistertiteln will Brasilien daheim in Rio im 13. Anlauf endlich sein erstes olympisches Fußball-Gold holen. Bislang stehen dreimal Silber (1984, 1988, 2012) und zweimal Bronze (1996, 2008) zu Buche. Die Gastgeber verfügen nominell über das beste Team und gehen als haushohe Favoriten ins Turnier.