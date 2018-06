Salvador da Bahia (SID) - Die deutsche Fußball-Olympiamannschaft wird nach ihrer Ankunft in Brasilien auf dem Gelände des Zweitligisten Esporte Clube Bahia trainieren. Der Verein aus Salvador stellt dem Team von DFB-Trainer Horst Hrubesch vor den Gruppenspielen gegen Mexiko (Donnerstag, 22.00 Uhr MESZ) und Südkorea (7. August, 21.00 Uhr MESZ) sein Trainingszentrum zur Verfügung.

"Wir sind Esporte sehr dankbar, dass sie uns ihre Anlage stellen. Durch die kurzen Wege und die freie Gestaltung der Trainingszeit konnten wir optimale Bedingungen schaffen, um uns auf die Spiele vorzubereiten. In den Gesprächen wurde auch wieder die herzliche Gastfreundschaft deutlich, die der DFB bereits 2014 erfahren hat", sagte Hrubesch.

Auch der zweimalige brasilianische Meister freute sich über die Kooperation. "Dass das Land des Weltmeisters sich bei uns vorbereiten möchte, ist eine große Anerkennung. Mit einem neuen Rasen und neuen Umkleiden sowie Geräten für Fitnesstraining und Physiotherapie können wir dem DFB sehr gute Bedingungen bieten", sagte Klubpräsident Marcelo Sant'Anna.

Das deutsche Team fliegt am Samstagabend von Frankfurt nach Brasilien und wird erstmals am Montag in Salvador trainieren. Das dritte Gruppenspiel gegen Fidschi findet am 10. August in Belo Horizonte statt.