Belgrad (AFP) Rund 90 Flüchtlinge haben am Freitag ihren tagelangen Hungerstreik an der serbisch-ungarischen Grenze beendet. Die Flüchtlinge - zumeist junge Männer aus Afghanistan und Pakistan - hatten seit dem Wochenende auf der serbischen Seite am Grenzübergang Horgos kampiert und die Aufnahme von Nahrung verweigert. Sie wollten damit gegen die Schließung der Grenze zu Ungarn und strenge Sicherheitsmaßnahmen protestieren.

