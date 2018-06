München (dpa) - Mit dem Start der schulfreien Zeit in Bayern und Baden-Württemberg sind seit heute alle 16 Bundesländer gleichzeitig in den Sommerferien. Das hat zu langen Staus auf den Straßen geführt, vor allem in Bayern. Der ADAC berichtet von einer deutlichen Reise-Tendenz nach Süden. Mit besten Sommerwetter können die Reisenden allerdings nicht rechnen, der Regenschirm sollte ein treuer Begleiter sein. Bis mindestens Dienstag sollte es Schauer und Gewitter geben.

