Miami (AFP) Im kalifornischen San Diego ist ein Polizist durch Schüsse getötet worden, ein weiterer wurde verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die beiden Beamten zunächst per Funk nur gemeldet, dass sie ein Auto anhalten wollten, kurz darauf aber forderten sie dringend Verstärkung an. Als Kollegen eintrafen, fanden sie die beiden mit Schusswunden vor, einer von ihnen starb später im Krankenhaus.

