Hamburg (AFP) Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) will einem Medienbericht zufolge Gelder für die Präventionsarbeit gegen eine Radikalisierung junger Flüchtlinge bereitstellen. Wie der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe berichtet, hat Schwesig das mit ihren Kollegen aus den Bundesländern bei einem Treffen am vergangenen Dienstag in Berlin mündlich verabredet. Die Gelder sollen demnach an Organisationen gehen, die im Bereich Islamismus präventiv mit Flüchtlingen arbeiten.

