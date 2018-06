München (SID) - Die Rückkehr von Stefan Aigner zum Fußball-Zweitligisten 1860 München ist perfekt. Der 28 Jahre alte Offensivspieler wechselt vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt zu den Löwen, bei denen er einen Vertrag bis 2020 erhielt. Aigner, der noch bis 2018 bei der Eintracht unter Vertrag stand, ist nach Ivica Olic (36) die zweite prominente Neuverpflichtung der Sechziger innerhalb weniger Tage.

"Stefan Aigner ist ein Top-Erstligaspieler. Typen wie er sind in der gesamten Bundesliga gefragt. Deshalb freut es uns ganz besonders, dass er sich dafür entschieden hat, zu uns zu kommen. Dazu kommt, dass er eine Identifikationsfigur bei den Löwen ist. Mit diesen beiden Attributen ist er ein absoluter Gewinn für unsere Mannschaft", sagte Sportchef Thomas Eichin, nachdem der Transfercoup in trockenen Tücher war.

Der gebürtige Münchner Aigner, der im 1860-Leistungszentrum ausgebildet wurde, sagte: "Ich freue mich riesig, wieder daheim zu sein und will hier gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich sein." Aigner, der am Sonntag beim Fanfest den Löwen-Anhängern präsentiert wird und zum Topverdiener bei den Münchnern aufsteigt, absolvierte von 2009 bis 2012 96 Zweitligaspiele für 1860, ehe er an den Main wechselte. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.