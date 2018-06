Haiger (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist auch im fünften Spiel der Vorbereitung auf die kommende Saison ungeschlagen geblieben. Beim Regionalligisten TSV Steinbach siegte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Samstag im hessischen Haiger mit 5:0 (2:0). Neuzugang Branmir Hrgota traf doppelt (39./51.).

Stürmer Luc Castaignos hatte den letztjährigen Bundesliga-16. in Führung gebracht (6.), Danny Blum erhöhte in der zweiten Hälfte auf 4:0 (65.). Den Schlusspunkt setzte Enis Bunjaki (85.). Nächster Gegner der Frankfurter ist am kommenden Samstag der italienische Erstligist Atalanta Bergamo.