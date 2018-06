Salzgitter (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin hat in der Saisonvorbereitung einen weiteren Sieg gefeiert. Der Hauptstadtklub gewann in Salzgitter gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig mit 2:1 (1:1). Genki Haraguchi (10.) und Sami Allagui (81., Foulelfmeter) brachten die Berliner jeweils in Führung, Orhan Ademi gelang für die Braunschweiger der zwischenzeitliche Ausgleich (17.).

Wie angekündigt hatte Hertha-Trainer Pal Dardai nur Spieler aufgeboten, die beim 1:0-Sieg in der Europa-League-Qualifikation gegen Bröndby IF am Donnerstag nicht von Beginn an zum Einsatz gekommen waren.