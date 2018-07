Ravensburg (SID) - Erstliga-Aufsteiger SC Freiburg hat in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen den Zweitligisten 1860 München reichte es am Samstag in Ravensburg nur zu einem 0:0. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Christian Streich alle Testspiele gewonnen. Bei den Münchnern stand Neuzugang Ivica Olic in der Startelf.