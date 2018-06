Gmund (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat sich deutlich von der Haltung der Kanzlerin Angela Merkel zur Bewältigung der Flüchtlingskrise distanziert. Merkels Satz "Wir schaffen das" könne er sich "beim besten Willen nicht zu eigen machen", sagte Seehofer nach einer Kabinettsklausur am Tegernsee. Der CSU-Chef pocht nach den drei Bluttaten in Bayern in der vergangenen Woche auf Beschränkungen des Flüchtlingszuzugs. Das sei eine Voraussetzung für die Sicherheit im Lande, sagte der bayerische Ministerpräsident.

