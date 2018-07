Krakau (dpa) - Am vorletzten Tag des Weltjugendtreffens in Krakau will Papst Franziskus mit polnischen Priestern, Ordensleuten und Seminaristen eine Heilige Messe feiern. Sie wird im Heiligtum Johannes Paul II. zelebriert - einer 2013 für den polnischen Papst geweihten Gedenkkirche. Anschließend trifft Franziskus bei mehreren Anlässen Teilnehmer des Weltjugendtages. Am Abend wird vor den Toren der südpolnischen Stadt eine Nachtwache gefeiert, eine sogenannte Vigil. Dazu werden wie schon bei diversen Anlässen in dieser Woche Hunderttausende junge Pilger erwartet.

