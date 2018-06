Krakau (dpa) - Papst Franziskus drängt auf eine offenere und bescheidenere Kirche. "In unserem Leben als Priester und Gottgeweihte kann oft die Versuchung bestehen, ein wenig in uns selbst und in unsere Kreise eingeschlossen zu bleiben, aus Furcht oder aus Bequemlichkeit". Das sagte das Oberhaupt der Katholiken bei einer Messe mit Ordensleuten und Seminaristen beim Weltjugendtag in Krakau. Franziskus will seit seinem Amtsantritt eine "Kirche der Armen". Er prangerte schon oft das Machtstreben in der Kurie an.

