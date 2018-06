Istanbul (dpa) - Zwei Wochen nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan angekündigt, all seine Strafanzeigen wegen Beleidigung zurückzuziehen. In der Türkei sind nach offiziellen Angaben gut 1800 solcher Verfahren anhängig, auch gegen eine Reihe von Oppositionspolitikern. Beobachter werten Erdogans Schritt als Versöhnungsgeste in Richtung Opposition. Es ist noch unklar, ob das auch für Beleidigungsanzeigen im Ausland gilt - wie etwa Erdogans Klage gegen den Satiriker Jan Böhmermann.

