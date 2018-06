Berlin (dpa) - Grünen-Chef Cem Özdemir sieht massive Einschüchterungsversuche gegenüber Kritikern des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland. In einem Interview mit der Funke Mediengruppe verlangte er ein "ganz klares Stoppsignal" und Sanktionen. "Wir erleben, dass hierzulande Jagd gemacht wird auf türkische Oppositionelle", so Özdemir. "Erdogan-Anhänger, die andere einschüchtern wollen, müssen mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden." Demonstrationen wie die am Sonntag in Köln geplante müssten auf dem Boden der Rechtsordnung stattfinden.

