Berlin (dpa) Vor dem Demonstration von Anhängern und Gegnern des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier die Teilnehmer zur Mäßigung aufgerufen. "Innenpolitische Spannungen aus der Türkei zu uns nach Deutschland zu tragen und Menschen mit anderen politischen Überzeugungen einzuschüchtern, von welcher Seite auch immer, das geht nicht", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei wollen am Sonntag in Köln bis zur 30 000 Erdogan-Anhänger demonstrieren. Es sind vier Gegenkundgebungen angemeldet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.