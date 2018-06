Berlin (dpa) - Die US-amerikanische Schriftstellerin und Regisseurin Rebecca Miller (53, "Pippa Lee") taucht bei ihrer Arbeit immer wieder in fremde Welten ein. "Das Schreiben verändert mich oft tiefgreifend, sagte sie der "Berliner Zeitung" (Samstag).

Beim Schreiben werde sie zu der Person, mit der sie sich als Schriftstellerin beschäftige. Ein wiederkehrendes Thema ihrer Werke sind die Flucht aus dem Alltag und die Suche nach Alternativen. Das sei ihre "ganz persönliche Art, viele Leben gleichzeitig zu leben", so Miller. Die 53-jährige Tochter von Schriftsteller Arthur Miller ist seit 20 Jahren mit Schauspieler Daniel Day-Lewis liiert. Ihr neuester Film "Maggies Plan" kommt am 4. August in die Kinos.