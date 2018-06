Hockenheim (dpa) - Nico Rosberg hat auch im letzten Freien Training vor der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Deutschland den ersten Platz belegt. Der gebürtige Wiesbadener verwies am Samstag auf dem Hockenheimring seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton auf den zweiten Platz.

Rosberg war auf seiner besten Runde 57 Tausendstelsekunden schneller als Hamilton. Der Brite musste eine halbe Stunde nach dem Ende des Trainings mit einem Teamverantwortlichen noch zu den Rennkommissaren. Der Vorwurf lautete, das Team habe ihn beim Boxenstopp zu früh wieder auf die Strecke geschickt. Konkurrent Romain Grosjean hatte im Haas abbremsen müssen, um einen Unfall zu vermeiden. Hamilton wurde nicht bestraft, das Team muss aber 10 000 zahlen.

Dritter wurde der Australier Daniel Ricciardo im Red Bull. Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel kam im Ferrari auf Platz fünf. Nico Hülkenberg wurde im Force India Zehnter, Pascal Wehrlein fuhr im Manor auf Rang 20.

Rosberg hatte bereits am Freitag in beiden Trainingseinheiten die Bestzeit jeweils vor Hamilton erzielt. Er liegt im WM-Klassement sechs Punkte hinter dem dreimaligen Weltmeister. Mit einem Sieg beim Rennen an diesem Sonntag (14.00 Uhr) würde Rosberg die Führung wieder zurückerobern und als Spitzenreiter in die vierwöchige Sommerpause gehen.

