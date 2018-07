Rosberg holt Pole fürs Heimrennen vor Hamilton

Hockenheim (dpa) - Nico Rosberg hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Deutschland gesichert. Der gebürtige Wiesbadener verwies am Samstag in der Formel-1-Qualifikation auf dem Hockenheimring seinen britischen Teamkollegen Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Der WM-Zweite war auf seiner besten Runde im entscheidenden Durchgang 0,107 Sekunden schneller als WM-Spitzenreiter Hamilton. Dritter wurde der Australier Daniel Ricciardo. Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel startet beim Heimrennen der deutschen Piloten von Platz sechs, Nico Hülkenberg im Force India von Rang sieben. Pascal Wehrlein wurde im Qualifying 18.

Lahm zollt Schweinsteiger Respekt - Rummenigge: Kluge Entscheidung

Charlotte (dpa) - Der Rückzug von Kapitän Bastian Schweinsteiger aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist auch auf der USA-Reise des FC Bayern München ein großes Thema. Philipp Lahm zollte seinem langjährigen Teamkollegen und Wegbegleiter am Freitag (Ortszeit) in Charlotte "großen Respekt" für dessen Karriere im DFB-Trikot. "120 Länderspiele, das ist eine unglaubliche Leistung", erklärte Lahm.

Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge sprach von "einem klugen Zeitpunkt", den der bald 32-jährige Schweinsteiger nach dem verpassten EM-Titelgewinn in Frankreich gewählt habe.

Probe-Feueralarm im deutschen Olympia-Quartier - "Schöne Abwechslung"

Rio de Janeiro (dpa) - Ein Probe-Feueralarm hat die deutschen Athleten im olympischen Dorf in Rio de Janeiro in der Nacht zum Samstag aufgeschreckt. "Wir haben den Eindruck, es gibt zu viele Probealarme und werden mit den Organisatoren sprechen. Es darf schließlich nicht als Störung empfunden werden, sondern soll doch ernst genommen werden", sagte Ulrike Spitz, Sprecherin des deutschen Teams, am Samstag. "In der Wettkampfphase darf das nicht passieren."

Dopingvorwürfe: Russland kündigt Klagen an

Moskau (dpa) - Russland will rechtlich gegen die Doping-Vorwürfe im jüngsten Bericht des WADA-Chefermittlers Richard McLaren vorgehen. Das kündigte Sportminister Witali Mutko am Samstag im russischen Sportfernsehender Match TV in Moskau an. "Wir werden jede Zeile analysieren und juristisch dagegen vorgehen." Der Ermittler der Welt-Antidoping-Agentur WADA hatte Russland in dem Bericht von Mitte Juli staatlich gesteuertes Doping vorgeworfen. Die gesperrten Sportler wollten nach den Spielen vor Zivilgerichten klagen, kündigte Mutko an.

Liverpool-Torhüter Karius fällt mit Handbruch zweieinhalb Monate aus

London (dpa) - Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp muss zum Saisonstart in der englischen Premier League auf Torhüter Loris Karius verzichten. Der für rund sechs Millionen Euro vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 verpflichtete deutsche Keeper zog sich auf der USA-Reise des Clubs im Testspiel gegen den FC Chelsea (0:1) am Mittwoch einen Bruch der rechten Hand zu und wird rund zweieinhalb Monate pausieren müssen. Dies teilte der Verein am Freitagabend mit.

Augenhöhlenbruch: HSV-Abwehrchef Spahic fehlt mindestens vier Wochen

Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss zum Saisonstart auf Abwehrchef Emir Spahic verzichten. Der Innenverteidiger zog sich im Testspiel am Freitag beim VfL Bochum (0:1) einen Bruch der Augenhöhle zu und wird nach Angaben des Clubs mindestens vier Wochen fehlen. Spahic war im Test in Bochum in der 22. Minute mit VfL-Stürmer Peniel Mlapa zusammengeprallt. Die Nacht verbrachte der 35 Jahre alte Bosnier in einem Bochumer Krankenhaus.

Kaymer bei Halbzeit der PGA-Championship Sechster - US-Duo führt

Springfield/New Jersey (dpa) – Golfprofi Martin Kaymer gehört bei der 98. PGA-Championship auch nach der zweiten Runde zur erweiterten Spitze, hat auf das Führungsduo jedoch vier Schläge Rückstand.

Der Rheinländer, der das letzte Major-Turnier des Jahres 2010 gewinnen konnte, spielte am Freitag (Ortszeit) im Baltusrol Golf Club von Springfield/New Jersey bei anfangs windigen und regnerischen Bedingungen eine 69 und blieb somit einen Schlag unter Platzstandard. Kaymer fiel um vier Positionen auf Platz sechs zurück.