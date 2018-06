Rio de Janeiro (SID) - Warum gibt es erstmals ein Flüchtlingsteam bei den Olympischen Spielen?

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will mit der Gründung des "Refugee Olympic Team (ROT)" nach eigenen Angaben "ein Zeichen der Hoffnung" für geflüchtete Sportler und Menschen auf der ganzen Welt setzen. Das IOC will damit signalisieren, dass die geflohenen Sportler wie auch alle anderen Flüchtlinge eine Bereicherung der Spiele und des Lebens sein können.

Welche Athleten gehören dem Team an?

Das IOC hat zehn Athleten nominiert. Sie kommen aus Syrien (2), dem Kongo (2), Äthiopien (1) und dem Südsudan (5) und starten in der Leichtathletik, im Schwimmen und im Judo. Ursprünglich gab es 43 Kandidaten, die vom IOC überprüft wurden.

Nach welchen Kriterien wurden die zehn Athleten ausgesucht?

Berücksichtigt wurden der sportliche Level, der durch die Vereinten Nationen verifizierte Flüchtlingsstatus sowie die persönliche Situation.

Sind auch in Deutschland lebende Flüchtlinge dabei?

Ja, die mittlerweile mit ihrer Familie in Berlin wohnende syrische Schwimmerin Yusra Mardini gehört zum Team. Die 18-Jährige war im vergangenen Jahr aus ihrer Heimat Damaskus über Griechenland nach Deutschland geflohen. Sie will über 200 m Lagen an den Start gehen, ihre Bestzeit lässt aber keine Hoffnungen auf eine Medaille zu.

Unter welchen Bedingungen startet das Team?

Unter möglichst gleichen Bedingen wie alle anderen Nationen. Das Team ROA wohnt im Olympischen Dorf und erhält die offizielle Olympia-Kleidung. Das IOC stellt zwölf Offizielle (Trainer, Betreuer, Ärzte). Die Athleten werden unter Olympischer Flagge starten und bei der Eröffnungsfeier als vorletzte Mannschaft vor den Gastgebern aus Brasilien ins Stadion einmarschieren.

Können die Flüchtlinge Medaillen gewinnen?

Eher nicht. Ihre Bestleistungen liegen in der Regel über der Olympianorm.

Unterstützt das IOC erstmals Flüchtlinge?

Nein. Das IOC arbeitet bereits mit einer Reihe von Organisationen der Vereinten Nationen zusammen, um Flüchtlingen auf der ganzen Welt zu helfen. Für die Umsetzung von Hilfsprojekten richtete das IOC einen Sonderfonds von zwei Millionen US-Dollar ein.