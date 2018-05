Rio de Janeiro (SID) - Tennis-Hoffnung Alexander Zverev (19) hat seinen Start bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) abgesagt. Das teilte die Nummer 25 der Weltrangliste am Samstag via Instagram mit. "Ich habe mich bei meinen letzten Matches in Washington und Toronto nicht 100 Prozent gut gefühlt", schrieb Zverev: "Nach intensiver Rücksprache mit den Ärzten und meinem Team haben wir entschieden, dass ich zurückziehen muss."

In Washington hatte der Hamburger das Halbfinale erreicht, anschließend in Toronto scheiterte er in der ersten Runde. "Er hat in diesem Jahr schon mehr Matches gespielt als im kompletten letzten, er ist an seinem Limit angekommen", sagte Dirk Hordorff, Vizepräsident des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) und Teamchef in Rio, dem SID: "Nun war auch noch ein Virus im Spiel, so dass wir die Entscheidung der Ärzte akzeptieren mussten. Er ist halt noch sehr jung und hat noch nicht die körperliche Robustheit der absoluten Spitzenspieler."

DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard übte allerdings auch Kritik an Zverev. "Er sieht sich derzeit nicht in der Lage, eine Medaille zu gewinnen, deshalb spielt er nicht. Man kann sich fragen, ob seine Turnierplanung so richtig, alles hintereinander weg zu spielen", sagte Eberhard dem SID.

Zverev sollte im Einzel starten und war im Doppel an der Seite von Philipp Kohlschreiber (Augsburg) eingeplant, nachdem bereits Philipp Petzschner mit einer Infektion krankheitsbedingt ausgefallen war. Eine Nachnominierung wird es nicht geben, im Doppel wird nun entweder Dustin Brown oder Jan-Lennard Struff einspringen.