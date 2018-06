Aleppo (AFP) Nach der Einrichtung sogenannter humanitärer Korridore ist erstmals eine größere Zahl von Zivilisten aus den belagerten Rebellenviertel der syrischen Stadt Aleppo geflohen. "Dutzende Familien" seien am Samstag in einem von Regierungstruppen kontrollierten Bezirk von Soldaten in Empfang genommen worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Sana. Anschließend seien sie in Notunterkünfte gebracht worden. Aufnahmen des Staatsfernsehens zeigten in erster Linie Frauen und Kinder, wie sie in Busse der Armee stiegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.