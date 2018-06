London (dpa) - Das neue Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" feiert heute in London Premiere. Zu der Matinee des zweiteiligen Bühnenwerks wird auch Autorin J.K. Rowling im Londoner Palace Theatre erwartet. Das Stück schließt an die bisherigen sieben Harry-Potter-Romane an. Im Mittelpunkt steht inzwischen die nächste Generation: Harry Potters jüngster Sohn Albus Severus und sein bester Freund Scorpius Malfoy richten mit einer Zeitmaschine Unheil an.

