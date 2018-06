Ankara (AFP) Bei einem Angriff von PKK-Kämpfern sind einem Medienbericht zufolge im Südosten der Türkei fünf Soldaten getötet worden. Wie die Nachrichtenagentur Dogan am Freitag berichtete, griffen die Kämpfer der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) die Militärs aus dem Hinterhalt an, als diese in der Provinz Hakkari unterwegs waren. Bei dem Angriff nahe der irakischen Grenze wurden demnach außerdem acht Soldaten verletzt.

