Istanbul (AFP) Nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei hat die Justiz des Landes in der Nacht zum Samstag für 17 Journalisten eine Untersuchungshaft angeordnet. Den Betroffenen werde Mitgliedschaft in einer "terroristischen Vereinigung" vorgeworfen, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Demnach wurden insgesamt 21 Reporter am Freitag einem Richter vorgeführt, vier von ihnen wurden wieder freigelassen.

