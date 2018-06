Lagos (AFP) Zwei Tage nach einem Angriff auf einen Hilfskonvoi im Nordosten Nigerias nimmt das UN-Kinderhilfswerk Unicef seine Hilfslieferungen wieder auf. Unicef arbeite bereits wieder "mit voller Stärke" in Maiduguri, der Hauptstadt des Bundesstaats Borno, erklärte die Unicef-Vertreterin in Nigeria, Jean Gough, am Freitagabend. Die Helfer dürften sich durch die "herzlose Attacke" nicht davon abbringen lassen, den mehr als zwei Millionen notleidenden Menschen in Borno zu helfen.

