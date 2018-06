Washington (AFP) Beim Absturz eines Heißluftballons im US-Bundesstaat Texas sind möglicherweise bis zu 16 Passagiere getötet worden. Laut der US-Luftfahrbehörde geriet der Ballon am Samstag gegen 07.40 Uhr (14.40 Uhr MESZ) in Brand und stürzte rund 50 Kilometer südlich von Austin in ein Feld. Nach Angaben örtlicher Medien überlebte vermutlich keiner von den Insassen das Unglück.

