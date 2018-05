Köln (dpa) - Gut zwei Wochen nach dem Putschversuch in der Türkei haben Zehntausende in Köln für Präsident Recep Tayyip Erdogan und ihr Herkunftsland demonstriert. Schätzungen zufolge nahmen bis zu 40 000 Menschen an der Kundgebung teil. Es gab mehrere Gegendemonstrationen. Insgesamt 2700 Polizeibeamte waren im Einsatz. Zu den befürchteten Ausschreitungen kam es aber nicht. Thema der Kundgebung war der vereitelte Militärputsch in der Türkei. Dort wurde eine Botschaft Erdogans verlesen, in der er den türkischen Bürgern dankte, die in Deutschland auf die Straße gegangen seien.

