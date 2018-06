Köln (dpa) - Gut zwei Wochen nach dem Putschversuch in der Türkei haben Tausende überwiegend Deutschtürken in Köln für Präsident Recep Tayyip Erdogan demonstriert. Nach Polizeiangaben versammelten sich am frühen Nachmittag etwa 20 000 Teilnehmer, die Veranstalter erwarteten bis zu 30 000 Menschen. Zeitgleich gab es Gegendemonstrationen, darunter auch eine von Rechtsextremen. Diese marschierten entgegen ursprünglicher Planungen aber nicht in die Nähe der türkischen Veranstaltung. Insgesamt 2700 Polizeibeamte waren im Einsatz, auch Wasserwerfer standen bereit.

