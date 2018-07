Berlin (AFP) Immer weniger Unternehmen rutschen Zeitungsberichten zufolge in die Insolvenz. In diesem Jahr dürften hierzulande rund 22.000 Unternehmen zahlungsunfähig werden, berichteten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben) unter Berufung auf eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Das wären fünf Prozent weniger als 2015 mit gut 23.100 Insolvenzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.