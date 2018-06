Berlin (AFP) Vor dem Hintergrund der angespannten Lage in Deutschland hat Innenminister Thomas de Maizière (CDU) weitere Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bürger angekündigt. Er prüfe nun, was noch erforderlich sei und werde "bald Vorschläge dazu machen", schrieb der Politiker in einem Beitrag für die Zeitung "Bild am Sonntag". Zudem rief er parteiübergreifend zur Einigkeit auf. Die Politik sei gefordert, "ohne kleinkarierten Parteienstreit".

