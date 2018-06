Karlsruhe (AFP) Bei der umstrittenen Großkundgebung von Türken in Köln dürfen keine ausländischen Redner wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan per Videoleinwand zugeschaltet werden. Das Bundesverfassungsgericht wies am Samstagabend einen Antrag der Veranstalter, dies doch zu erlauben, aus formalen Gründen ab, wie das Gericht mitteilte. Die Vollmacht der Rechtsvertreter der Veranstalter entsprach demnach nicht den gesetzlichen Anforderungen.

