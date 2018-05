Berlin (AFP) Hollywoodstar Matt Damon würde es schauspielerisch reizen, den republikanischen Präsidentschaftskandidat Donald Trump zu spielen. "Es wäre für jeden Schauspieler ein großer Spaß, so ein pathologisches Verhalten darzustellen", sagte Damon der "Welt am Sonntag". Allerdings sei die Vorstellung, "dass solche Temperamentsausbrüche demnächst mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten in Zusammenhang gebracht werden könnten, Furcht einflößend".

