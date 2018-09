Gütersloh (AFP) An Berufsschulen und in der Ausbildung in Betrieben werden die Möglichkeiten der Digitalisierung einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge noch zu wenig genutzt. So habe nur gut jede dritte Berufsschule überhaupt eine gute WLAN-Versorgung, heißt es in der am Sonntag veröffentlichten Untersuchung. Die Stiftung forderte Berufsschulen und Betriebe auf, neue Strategien zu entwickeln.

