Hockenheim (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (England) hat auch den Großen Preis von Deutschland gewonnen und geht als souveräner WM-Spitzenreiter in die Sommerpause. Der Mercedes-Pilot setzte sich am Sonntag in Hockenheim vor dem Red-Bull-Duo Daniel Ricciardo (Australien) und Max Verstappen (Niederlande) durch. Hamiltons Team- und WM-Rivale Nico Rosberg (Wiesbaden) kam trotz Startplatz eins nur als Vierter ins Ziel. Sebastian Vettel (Heppenheim) wurde in seinem ersten Heimspiel für Ferrari nur Fünfter.

"Es war ein toller Start, und danach habe ich keinen einzigen Fehler gemacht", sagte Hamilton: "Darüber freue ich mich von Herzen. Im Qualifying lief es nicht gut, aber ich habe das Glas immer als halb voll betrachtet."

Nach seinem sechsten Saisonsieg und dem 49. seiner Karriere hat Hamilton in der Gesamtwertung nun 19 Punkte Vorsprung auf Rosberg. Nico Hülkenberg (Emmerich) belegte im Force India Rang sieben. Der Worndorfer Pascal Wehrlein verpasste im unterlegenen Manor als 17. deutlich seine zweite Punkteplatzierung der Saison. Im belgischen Spa (28. August) steht in vier Wochen das 13. von 21 Saisonrennen auf dem Programm.